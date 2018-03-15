Луценко нардеп обвинила в призывах снести власть во время революции

"[Руководителю следственной группы по делам Майдана Сергею] Горбатюку не дают работать. Лично я давала ему свидетельство о том, что [Юрий] Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы снести власть, и обещал людям, что будет на Майдане оружие. Я говорила , что видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходили люди с оружием. Я говорила, кто эти люди. эти люди в парламенте. Я видела, как [Андрей] Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина" " - сказала Савченко на брифинге в здании СБУ, пишет LB.ua .

"Эти люди в парламенте. Те люди, которые отдавали приказы, которые совершали преступления, несут ответственность, всегда будут пытаться найти крайнего. Генеральному прокурору Луценко нужно было стать генеральным прокурором для того, чтобы никогда в жизни не расследовались его преступления против украинского народа " , - добавила Савченко.

Отметим, сегодня Верховная Рада исключила народного депутата Надежду Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по данным следствия, внефракционный народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в сессионном зале Верховной Рады.