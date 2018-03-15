Странную теорию Кошелев выдвинул, выступая в эфире пропагандисткой программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Полковник запаса Главного разведывательного управления России Владимир Кошелев заявил, что отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля могло быть выгодно Украине (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца), информирует svodka.net.

Более того, рассуждая о данном случае, он провел параллель с отравлением экс-президента Украины Виктора Ющенко. Странную теорию Кошелев выдвинул, выступая в эфире пропагандисткой программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Почему сбрасывается версия, допустим, участия в этом деле другой дружественной спецслужбы? Ми-6, Ми-5. Достаточно полунамека нашим «друзьям» из Украины. Вот когда мы задаемся вопросом как юристы: кому это выгодно? России? Абсурд. Британии? От части. Но нашим друзьям из Украины однозначно», — сказал экс-разведчик.

На вопрос ведущей передачи, имеет ли он в виду причастность к преступлению украинских спецслужб, Кошелев ответил утвердительно и выразил убеждение в том, что Киев часто прибегал к подобным методам.

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«Я не исключаю. Давайте вспомним, что кандидата в президенты Украины, будущего президента (речь идет о Ющенко. — Ред.) оригинальным способом травили, до сих пор не разобрались. Были и другие интересные случаи», — подытожил он.

Бывший глава ФСБ России, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев заявил, что нервнопаралитическое вещество из группы боевых газов под названием «Новичок», которым были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия, могло храниться на территории Украины.

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