Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

Об этом заявил «РИА Новости» глава МИД России Сергей Лавров, передает информационное агентство УНИАН.

Он не назвал ни точных сроков, ни количества высылаемых сотрудников британской дипмиссии. Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: «Скоро».

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеялась начать разговор с Лондоном по «делу Скрипаля», однако на все запросы получила «ничего не значащие отписки».

Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.

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