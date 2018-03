Националисты провели марш с требованием приговора фигуранту дела об убийстве журналиста Веремия Крысину

Ряд националистических организаций в четверг возле Дарницкого райсуда Киева, где слушается дело фигуранта производства убийства журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия Юрия Крысина, провели марш с требованием судебных приговоров виновным в избиении протестующих во время Революции Достоинства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в марше приняли участие около 100 активистов организаций "Национальный корпус", ВО "Свобода", "С14", "Правый сектор".

Участники скандировали "Крысина – на нары!", несли плакат с надписью "Каждого палача ждет расплата".

Пройдя маршем к зданию суда, националисты провели небольшой митинг и зажгли файеры.

Участники акции также отметили, что ни в здании суда, ни возле него нет сторонников Ю.Крысина и его адвокатов.

Как сообщалось, в ночь на 19 февраля 2014 года в Киеве на перекрестке улиц Большой Житомирской и Владимирской был убит журналист газеты "Вести" В.Веремий – он скончался в больнице "скорой помощи" от огнестрельного ранения в живот.

18 ноября 2015 года начальник управления спецрасследований ГСУ Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что следователи собрали доказательства для уведомления о подозрении некоему Алиеву за совершение убийства журналиста В.Веремия во время событий на Майдане зимой 2014 года, и что этот Алиев сейчас "скрывается от следствия".

9 августа 2016 года следователи Генпрокуратуры в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту совершения преступлений т.н. "титушками" во время событий на Майдане в Киеве зимой 2014 года вынесли уведомление о подозрении в организации преследования журналистов гражданину Украины, горловчанину Джалалу Алиеву, уроженцу Дагестана. В 1998, 2001 и 2007 годах Дж.Алиев был уже судим за совершение ряда преступлений.

Вторым фигурирующим в деле об убийстве журналиста является гражданин Украины Ю.Крысин. По словам правозащитницы Центра гражданских свобод, журналиста и координатора кампании по защите прав заключенных "Let My People Go" Марии Томак, Ю.Крысин, известный как "уголовный авторитет" по кличке Шкаф, родом из г.Горловка Донецкой области, уже 10 лет "живет и занимается титушиным "бизнесом" в Киеве и после Майдана своей "бизнес" не свернул". По ее словам, по делу об убийстве В.Веремия Ю.Крысин уже имеет меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако после ее получения "принял участие в двух бандитских эпизодах": по первому из которых получил приговор в виде 3 лет условно с испытательным сроком.

22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал виновным в хулиганстве с применением оружия Ю.Крысина и отпустил его с испытательным сроком на 2 года.

В феврале активисты выяснили, что Ю.Крысин находится в Институте сердца. Министерство здравоохранения Украины обратилось к директору "Института сердца" Борису Тодурову с просьбой предоставить разъяснения относительно информации о пребывании в учреждении Ю.Крысина.

В институте активисты облили Ю.Крысина зеленкой.