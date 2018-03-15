Наемник из частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" Александр Никулин воевал на Донбассе и в Сирии, потому что не мог найти другого заработка и хотел помочь своей маме.

Об этом сообщает со ссылкой на знакомую убитого наемника, передает .

"Мне кажется, он хотел завязать с этим, с этой войной, для него это был этап, через который он хотел переступить и начать новую жизнь. Я думаю, у него план был, что он вернется в марте и уже больше не поедет туда. До этого он ездил на Донбасс. Я знаю еще несколько парней, которые там были, возвращались оттуда они очень загруженными, сами в себе, а на него вроде это не действовало. Все улыбался – вероятно, это была защитная реакция", - говорит женщина.

По ее словам, Никулин был из бедной семьи и у него была цель помочь матери.

"Они с сестрой и мамой жили очень скромно, в общежитии. И у него была цель – он хотел помочь матери. Жил ее мечтой вырваться отсюда. Другие заработают – и на себя все тратят, за границу едут отдыхать, например. Путин ведь сказал, что вывел войска оттуда. Но кто-то же им дает оружие. Кто? А Саша то ремонт делал у матери, то дом вот ей купил", - говорит она.

При этом женщина не знает, как ее знакомый попал на Донбасс, но знает, что он получал награду за участие в войне на Донбассе.

"У него после армии это началось, я точно не знаю, как именно он попал на Донбасс, как-то через ребят. Кто-то говорит, что он там был уже в составе "Вагнера", кто-то – по-другому. Но тогда ему дали ордена, и сейчас матери посмертный орден "За отвагу" привезли. На похороны приходил руководитель нашей местной организации "Боевое братство" Валерий Вощевоз, он вроде обещал, что похоронят с воинскими почестями, должны были залпы устроить, но только караульных поставили", - говорит знакомая Никулина.

Также она отметила, что в России очень распространенной является проблема поиска нормальной работы для мужчин, следовательно некоторые из них зарабатывают на войне.

"Я считаю, что это не проблема одной семьи, это национальная проблема. В нашей стране нет таких возможностей. Я это знаю по своему молодому человеку, который имеет и высшее, и среднее специальное образование, и армия за плечами, и стаж водителя – но он вахтовым методом работает. Потому что нет работы. Я знаю ребят нашего возраста, которые сидят на шее у родителей. А Саша нашел такой способ, исполнил мамину мечту", - резюмировала женщина.

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