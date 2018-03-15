Зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен в среду обвинил Россию в нарушении устава Организации Объединенных Наций и Конвенции о запрещении химического оружия в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает агентство Newsader.

«Это было не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН — основания международного законного порядка», — сказал он, выступая на экстренном заседании Совбеза.

По словам Аллена, Россия не предоставила британской стороне удовлетворительные объяснения касательно инцидента в Солсбери в отведенный Лондоном срок. Таким образом, отметил дипломат, можно предположить, что Россия «потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом».

Заместитель постпреда Великобритании также обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, заявив, что для отравления Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное в РФ.

«Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция (. . .) Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе «Новичок», а также о связанных с ним производствах», — сказал он.

«Даже сегодня российские политики уверяют, что полностью уничтожили нервно-паралитическое вещество «Новичок». Мы можем заключить, что Россия серьезно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, не уведомив о программе по разработке вещества «Новичок», — добавил дипломат.

В связи с этим Лондон попросил Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) присоединитсья к расследованию отравления в Солсбери. «Великобритания приветствует поддержку со стороны ОЗХО, и мы пригласили технический секретариат ОЗХО, чтобы он дал независимую оценку проведенных нами анализов. Мы делаем все для того, чтобы ускорить этот процесс», — сказал Аллен.

Постпред США при ООН Никки Хейли во время заседания заявила, что Соединенные Штаты считают Россию ответственной за химическую атаку в Британии бывшего двойного агента Скрипаля и его дочь, передает Reuters. «Соединенные Штаты считают, что Россия несет ответственность за атаку на двух человек в Соединенном Королевстве с использованием военного нервно-паралитического вещества», — сказала Хейли, которую цитирует Newsru.com.

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Вдобавок посол США потребовала положить конец применению химического оружия правительством Асада в Сирии. Хейли отметила, что преступления Асада стали возможны благодаря тому, что Москва покрывает и поддерживает официальный Дамаск. Только в прошлом году, отметила Хейли, Россия 5 раз блокировала принятие резолюций СБ ООН, направленных против применения Асадом химического оружия, говорится в материале УНИАН.

В среду вечером пресс-секретарь Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что Соединенные Штаты проявляют солидарность со своим ближайшим союзником, Соединенным Королевством, и разделяют оценку британских властей, согласно которой Россия несет ответственность за отравление британского гражданина и его дочери веществом нервно-паралитического действия.

Вашингтон также поддерживает решение Лондона выслать российских дипломатов в качестве ответной меры.

«Эти последние действия России вписываются в модель поведения, при которой Россия игнорирует международный порядок, основанный на базовых принципах, подрывает суверенитет и безопасность стран во всем мире и пытается подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы», – говорится в заявлении, передает «Голос Америки».

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