По его словам, из-за затекания стен разрушается первый уровень корпуса стадиона. Однако угрозы вывода арены из эксплуатации пока нет.

«У нас есть проблема с деформационными швами, которые были сделаны с нарушением норм. Поэтому происходит затекание с променады на первый уровень корпуса. Это основная проблема. Кроме этого, есть некоторые разрывы труб, мы их уже исправляли, а также протекания крыши в отдельных местах, которую приходится исправлять. Однако это не те разрушения, которые привели бы к выводу из эксплуатации, такой угрозы нет «, — заявил Болкун в интервью «Львовскому порталу».

Глава стадиона отметил, что специалисты из «Львовской политехники» уже разработали проект для исправления ситуации с протекающими потолками.

«Весной попробуем своими силами сделать несколько швов. Так постепенно и будем ремонтировать», — добавил Болкун.

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