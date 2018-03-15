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Депутаты приняли освобождения Гонтаревой с должности главы НБУ
15.03.2018 14:18
Депутаты приняли освобождения Гонтаревой с должности главы НБУ
За проголосовали 342 депутата
Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка Украины.
Депутаты приняли освобождения Гонтаревой с должности главы НБУ Валермя Гонтарева. Фото: dsnews.ua

За принятие соответствующего проекта постановления №7500 проголосовали 342 депутата при минимально необходимых 226, сообщает " Укринформ ".

Ранее в четверг во время отчета о своей деятельности на посту председателя Национального банка Украины в Верховной Раде Гонтарева заявила, что считает свою миссию на этой должности полностью выполненной .

Напомним, что Гонтарева  завершила профессиональную деятельность в Нацбанке 11 мая 2017  и с тех пор находится в отпуске за свой счет, пока ее не освободили Рада. Возвращаться к работе на должность главы Нацбанка Гонтарева не намерен.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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