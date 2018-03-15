О планах России заняться исследованием Марса и Луны говорится в Федеральной космической программе на 2016 – 2025 годы.

В 2019 году Россия собирается запустить миссию в сторону Марса, рассказал президент Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова, информирует svodka.net.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро — в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», — рассказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Российские специалисты в рамках нового исследования Луны постараются осуществить высадки на полюса, добавил он. По словам Путина, новое продолжение исследования Луны отличается от программ, которые были в Советском Союзе.

«Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса», — сказал он.

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В июле Роскосмос сообщил, что в 2019 году начнет подготовку к полету на Марс. Роскосмос тогда пригласил NASA присоединиться к подготовке. В госкорпорации тогда отметили, что Роскосмос идет к полету людей на Марс через отработку технологий на Луне: а именно взлета, посадки, межпланетного перелета, защиты от радиации.

До отправки человека на Марс нужно многое отработать с помощью «автоматов», отметили в Роскосмосе. Тогда представители госкомпании сообщили, что эта программа начнется в 2019 году, не уточнив деталей.

«Задача полета на Марс не столько финансовая, сколько техническая, здесь есть огромные проблемы и вызовы, которые стоят перед учеными и инженерами. На данном этапе технологического развития мы их еще не решили. Ключевые вопросы при полете на Марс — это обеспечение радиационной безопасности членов экипажа космического корабля и средства доставки космонавтов на Красную планету», — говорилось в сообщении Роскосмоса.

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О планах России заняться исследованием Марса и Луны говорится в Федеральной космической программе на 2016 – 2025 годы. Запуски восьми космических аппаратов для исследования Луны, Марса и планет Солнечной системы запланированы между прочих задач в период на 2016 — 2025 годы. При этом исследование Марса связано с проектом «ЭкзоМарс» — совместной программы Роскосмоса и Европейского космического агентства по исследованию планеты.

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