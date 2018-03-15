Для контроля за распределением государственных средств и их использования создадут специальный список получателей субсидий.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в , передает .

"Сегодня создадим единый прозрачный список людей, которые получают субсидии. Это важный шаг для верификации и избежания злоупотреблений с субсидиями", - написал глава правительства.

Как отмечается, ведения реестра получателей субсидий возложен на Министерство социальной политики Украины.

Доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов соцзащиты населения для назначения субсидий.

Регистрация получателей субсидий позволит эффективно контролировать средства, выделенные из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и повысить эффективность программы субсидий.

Напомним, сейчас правительство решает вопрос о повышении цены на газ. Хотя, как подчеркнул министр финансов Александр Данилюк, вопрос цены - это не компетенция Кабмина. Он должен прежде только проводить реформы, а не устанавливать тарифы.

Впрочем, каким бы решение не было, новые цены украинцы увидят не раньше, чем через два месяца после принятия.

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