|Гонтарева убеждена, что ее миссия в Нацбанке выполнена
|15.03.2018 14:26
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Чиновница считает, что все необходимые реформы были сделаныВалерия Гонтарева заявила, что считает свою миссию во главе Нацбанка Украины выполненной, ведь были введены реформы.
Валерия Гонтарева. Фото: korrespondent.net
Об этом она сказала во время отчета в Верховной Раде, трансляцию вел телеканал " 112 Украина ".
"С самого начала я отмечала, что пришла в Нацбанк для проведения реформ. Поэтому, когда все реформы, которые немедленно требовали украинская экономика и банковский сектор были сделаны, я считала свою миссию полностью выполненной и в апреле прошлого года я подала президенту официальное заявление об отставке по собственному желанию " , - сказала Гонтарева.
Напомним, что Гонтарева завершила профессиональную деятельность в Нацбанке 11 мая 2017 и с тех пор находится в отпуске за свой счет, пока ее не освободит Рада. Возвращаться к работе на должность главы Нацбанка Гонтарева не намерен.
Отметим, в апреле Печерский районный суд города Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины возобновить следствие против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
Впоследствии Совет НБУ признал недостаточной работу правления по надзору за ПриватБанком.