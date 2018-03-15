|Луценко внес в Раду представление относительно Савченко
|15.03.2018 14:34
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Пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган опубликовала текст представленияГенпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
Надежда Савченко. Фото: AFP
Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.
Сарган опубликовала текст представления.
Напомним, что г енпрокурор Юрий Луценко заявил, что, по данным следствия, внефракционный народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в сессионном зале Верховной Рады .
"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностное, минометами обрушив купол ВР и автоматами добивая тех , кто выживет. У нас есть неопровержимые доказательства " , - сказал Луценко.
В свою очередь Савченко на брифинге в здании СБУ заявила, что украинцы поддержали бы вооруженный захват власти.
Ранее народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил, что Надежды Савченко могут предъявить подозрение об участии в подготовке государственного переворота .