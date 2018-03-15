Пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган опубликовала текст представления

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.

Сарган опубликовала текст представления.

Напомним, что г енпрокурор Юрий Луценко заявил, что, по данным следствия, внефракционный народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в сессионном зале Верховной Рады .

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностное, минометами обрушив купол ВР и автоматами добивая тех , кто выживет. У нас есть неопровержимые доказательства " , - сказал Луценко.

В свою очередь Савченко на брифинге в здании СБУ заявила, что украинцы поддержали бы вооруженный захват власти.