Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Петра Порошенко уволить Валерию Гонтареву с поста главы Национального банка Украины.

Как передает УНИАН, за соответствующее постановление (7500) проголосовали 342 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В ходе отчета перед голосованием об отставке, Гонтарева заявила, что считает свою миссию в должности главы НБУ полностью выполненной, так как реформы в банковском секторе проведены, а банковская система прозрачна и готова возобновить кредитование.

В то же время, руководители парламентских фракций выступили с резкой критикой действий НБУ под руководством Гонтаревой, обвиняя ее в стремительной девальвации гривни, массовом банкротстве банков и отсутствии кредитования.

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