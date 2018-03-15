Співачка стала героїнею соціального проекту «Пообіцяй собі берегти себе», головний меседж якого - «Сходи до мамолога - збережи життя»







Отримавши титул «Найкрасивішою» жінки за версією журналу Viva !, Оля Полякова не забуває про те, що краса починається зі здоров'я, і ​​закликає всіх жінок України усвідомити особисту відповідальність за себе і сформувати культуру профілактики раку молочної залози і її діагностики на ранній стадії.



Оля Полякова: «Про таку проблему, як онкозахворювання потрібно говорити, привчати кожного до усвідомлення особистої відповідальності за своє здоров'я і допомагати нашому суспільству формувати культуру профілактики раку молочної залози і її діагностики на ранній стадії. У нас же ж люди біжать в лікарні, коли вже болить... От якби мій батько, який також помер від онко, раніше почав лікуватися і вчасно прооперувався, він би ще жив. Тому потрібно обов'язково хоча б раз на рік перевірятися: чоловікам здавати ПСА, в той час як жінкам ходити в профілактичних цілях до мамолога та гінеколога», - говорить про відверте співачка.



Нагадаємо, що «Пообіцяй собі берегти себе» - соціальна кампанія, покликана привернути увагу громадськості до проблеми раку молочної залози в Україні. Головна мета проекту - здорова і щаслива українка. Врятувати одне життя - значить врятувати все людство. Але рятувати інших потрібно, почавши з себе. Саме тому проект і носить назву: Пообіцяй собі берегти себе.





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