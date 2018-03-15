В четверг, 15 марта, известный российский режиссер Никита Михалков попал в больницу в Нижнем Новгороде, сообщает Газета.ru .

В пресс-службе режиссера проинформировали, что причиной госпитализации является неудачное падение.

"Действительно, он поскользнулся и упал. Было принято решение провести медицинское обследование" - подтвердил пресс-секретарь Михалкова.

Кроме этого, врачи серьезных повреждений у режиссера не обнаружили, и Михалков решил продолжить рабочую поездку и принять участие во всех запланированных встречах.

Как сообщал svodka.net, в Москве в возрасте 82 лет скончался российский актер и художественный руководитель Московского художественного театра Олег Табаков. Причиной смерти российского актера и режиссера стала остановка сердца , така как оно не справилось с воспалением в организме.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира