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Лидеру одесской "Самопомощи" сожгли Jaguar
15.03.2018 14:42
Лидеру одесской "Самопомощи" сожгли Jaguar
"Перелезли через забор ко мне во двор, вылили на машину ведро бензина и подожгли", - прокомментировал депутат поджог
В Черноморске ночью сгорел автомобиль депутата местного горсовета, лидера одесской областной организации партии "Самопомощь" Ивана Смиренского.
Лидеру одесской "Самопомощи" сожгли Jaguar Фото: dsns.gov.ua

Смиренский заявил, что это был поджог, сообщает пресс-служба партии в Facebook .

"Какие-то люди перелезли через забор ко мне во двор, вылили на машину ведро бензина и подожгли. У меня нет никаких бизнес-конфликтов. Этот поджог - результат тотальной коррупции и безнаказанности. Эти люди знают, что им ничего не будет, и в случае чего они все смогут решить в суде " , - заявил он в комментарии" Думской ".

Сгоревший Jaguar, по словам депутата, стоил примерно 500 000 гривен.

Напомним, что в ночь против 14 декабря неизвестные подожгли автомобиль и частный дом депутата в городе Ровно .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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