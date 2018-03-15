|Лидеру одесской "Самопомощи" сожгли Jaguar
|15.03.2018 14:42
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"Перелезли через забор ко мне во двор, вылили на машину ведро бензина и подожгли", - прокомментировал депутат поджогВ Черноморске ночью сгорел автомобиль депутата местного горсовета, лидера одесской областной организации партии "Самопомощь" Ивана Смиренского.
Фото: dsns.gov.ua
Смиренский заявил, что это был поджог, сообщает пресс-служба партии в Facebook .
"Какие-то люди перелезли через забор ко мне во двор, вылили на машину ведро бензина и подожгли. У меня нет никаких бизнес-конфликтов. Этот поджог - результат тотальной коррупции и безнаказанности. Эти люди знают, что им ничего не будет, и в случае чего они все смогут решить в суде " , - заявил он в комментарии" Думской ".
Сгоревший Jaguar, по словам депутата, стоил примерно 500 000 гривен.
Напомним, что в ночь против 14 декабря неизвестные подожгли автомобиль и частный дом депутата в городе Ровно .
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