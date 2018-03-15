В компании Mossack Fonseca заявили, что ухудшение репутации,
кампания в СМИ и незаконные действия представителей властей Панамы
нанесли фирме "непоправимый вред". Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Компания закрылась после офшорного скандала
Фото: ЕРА В компании заявили, что ухудшение репутации, кампания в
СМИ и незаконные действия представителей властей Панамы нанесли
"непоправимый вред" Mossack Fonseca.Фирма намерена и в дальнейшем
сотрудничать с властями, чтобы показать, что "преступления не
было".3 апреля 2016 года ряд мировых СМИ
разместили публикации о причастности мировых лидеров и
знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов.
Проект журналистов получил общее название Panama papers ("Панамский
архив"), так как расследования основаны на документах об офшорных
схемах фирмы из Панамы Mossack Fonseca.Mossack Fonseca – панамская
юридическая фирма, с более чем 40 офисами по всему миру от
Британских Виргинских островов до Новой Зеландии.
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