В компании Mossack Fonseca заявили, что ухудшение репутации, кампания в СМИ и незаконные действия представителей властей Панамы нанесли фирме "непоправимый вред". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Компания закрылась после офшорного скандала Фото: ЕРА В компании заявили, что ухудшение репутации, кампания в СМИ и незаконные действия представителей властей Панамы нанесли "непоправимый вред" Mossack Fonseca.Фирма намерена и в дальнейшем сотрудничать с властями, чтобы показать, что "преступления не было".3 апреля 2016 года ряд мировых СМИ разместили публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Проект журналистов получил общее название Panama papers ("Панамский архив"), так как расследования основаны на документах об офшорных схемах фирмы из Панамы Mossack Fonseca.Mossack Fonseca – панамская юридическая фирма, с более чем 40 офисами по всему миру от Британских Виргинских островов до Новой Зеландии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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