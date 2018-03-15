|В Донецкой области горняк погиб из-за травмы, полученной в шахте
|15.03.2018 14:50
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Обстоятельства несчастного случая выясняет комиссияВ городе Доброполье Донецкой обл. в шахте смертельно травмирован горняк.
Фото: football24.ua
Об этом со ссылкой на пресс-службу шахтоуправления Добропольская (ДТЭК Добропольеуголь) сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Владимир Волынец в Facebook .
"Несчастный случай произошел 14 марта в 23:56 во время работ по доставке материалов на глубине 450 метров. Потерпевший - горной мастер второго участка с подготовительных работ 1971 года", - заявил Волынец.
По словам Волынца, пока обстоятельства несчастного случая выясняет комиссия, в которую вошли представители угольных профсоюзов и государственных органов.
Напомним, 8 марта на Запорожском железорудном комбинате в селе Малая Белозерка в шахте занялись кабели. В результате пожара пострадали шесть шахтеров .
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