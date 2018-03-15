Венесуэла это такая уменьшенная копия России, только с запасами ресурсов во много раз большими.

Пока мы с аппетитом поглощаем килограммы поп-корна наблюдая за реакцией мирового сообщества на действия России в Великобритании, на другой стороне земного шара произошло совершенно незаметное и мало кому понятное по важности событие, которое, тем не менее, тоже имеет определенный подтекст, информирует svodka.net.

Так, добыча нефти в Венесуэле за прошлый месяц показала падение до 183 тыс баррелей в сутки, что соответствует показателю добычи 1950 года!

И вот казалось бы и что?

Ну, во-первых, Венесуэла является страной с наибольшими запасами нефти в мире! Россия, к примеру, занимает лишь 8-е место по запасам нефти. Во-вторых, это страна, экономика которой полностью зависит от экспорта нефти. В-третьих, Венесуэла находится под действием санкций США.

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Собственно, если кто пропустил мои предыдущие заметки на эту тему, то своего рода Венесуэла это такая уменьшенная копия России, только с запасами ресурсов во много раз большими. Однако и этих запасов не хватает, когда в целях политической гигиены тебя отсекают от цивилизованного мира.

В данном контексте возникает вопрос, насколько долго Венесуэла продержится при нынешнем правительстве, учитывая её гиперинфляцию и обнищание. Ведь с оглядкой на эту далекую латино-американскую страну можно проводить параллели и с РФ.

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