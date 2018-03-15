Народный депутат Надежда Савченко призывает украинских граждан и военных свергнуть «преступную власть Порошенко».

Об этом она рассказала после допроса в СБУ.

«Сейчас есть много военных, которые меня слышат, которые соглашаются, что военный переворот в Украине – это довольно ожидаемое и, наверное, довольно правильное событие», – сказала Савченко.

«Но есть много военных, которые понимают, что происходит», – сказала Савченко.

Она обвинила украинскую власть «в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, произошедших за период действующей преступной власти Порошенко».

«И теперь я призываю украинцев – если вы понимаете, что если вы сейчас не отстоите право на свою жизнь, на свою свободу, то вы будете жить хуже, чем в террористическом тоталитарном режиме России», – сказала Савченко.

Нардеп напомнила, что украинцы всегда умели восставать.

«Я никогда не призывала вас на майданы, никогда не хотела кровопролития простого народа. К власти подобраться всегда тяжело. На Майдане не погиб ни один политик. Мне не страшно, как не было и не будет. За правду бороться, жить и умирать никогда не страшно», – сказала Савченко.

При этом она не ответила ни на один вопрос журналистов, хотя перед допросом обещала, что ответит.

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