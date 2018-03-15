Говоря о сроках, Лавров заявил, что скоро

Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, отвечая на вопрос, готова ли Москва выслать британских дипломатов из России в ответ на действия Великобритании, информируют "РИА Новости" .

Говоря о сроках, Лавров заявил: "Скоро".

Напомним, правительство Великобритании готов применить к России новые ограничительные меры в случае необходимости.

Ранее Мэй заявила, что Великобритания выдворяет 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери. Также Великобритания замораживает российские активы, повышает проверку самолетов из Российской Федерации.

4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.