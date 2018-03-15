|Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Великобритании
|15.03.2018 15:06
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Говоря о сроках, Лавров заявил, что скороМосква скоро вышлет из России британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.
Сергей Лавров. Фото: ria.ru
Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, отвечая на вопрос, готова ли Москва выслать британских дипломатов из России в ответ на действия Великобритании, информируют "РИА Новости" .
Говоря о сроках, Лавров заявил: "Скоро".
Напомним, правительство Великобритании готов применить к России новые ограничительные меры в случае необходимости.
Ранее Мэй заявила, что Великобритания выдворяет 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери. Также Великобритания замораживает российские активы, повышает проверку самолетов из Российской Федерации.
4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .
66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.
В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипач был освобожден и получил убежище в Великобритании.