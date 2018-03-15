ЯКОВ СМОЛИЙ СТАЛ ГЛАВОЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
Верховная Рада сегодня, 15 марта одобрила назначение Якова
Смолия на должность главы Национального банка Украины.
Это решение поддержали 247 нардепов.
Валерия Гонтарева отчиталась в Верховной Раде о своей
деятельности на посту главы Национального банка Украины. Она
рассказала о том, что считает достижениями.
После выступления парламент рассмотрел соответствующее
постановление и уволил Гонтареву с должности главы НБУ 342 голосами
народных депутатов.
Онлайн-трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Макрофинансовая стабильность
"Во-первых, обеспечена макрофинансовая стабильность, страна перешла
на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику
инфляционного таргетирования. А успешное сотрудничество с МВФ и
другими международными кредиторами позволило нарастить резервы до
18,4 млрд долл.", - сказала Гонтарева.
По ее словам, на данный момент "умеренные курсовые колебания уже не
воспринимаются как конец света и не провоцируют паники".
Очищение банковской системы
"Во-вторых, мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных
банков и усилили ее стойкость на будущее. Банки здоровые,
прозрачные и готовы возобновить кредитование", - сказала Валерия
Гонтарева.
Она отметила, что сейчас на рынке работают 82 банка, в то время как
по состоянию на 2014 год их было 180. Она выразила убеждение, что
сейчас банки постепенно возобновляют кредитование для поддержки
экономики.
"Для этого в украинских банках есть финансовые ресурсы, для начала
полномасштабного кредитования экономики. Это почти 100 млрд грн и 4
млрд долл. свободной ликвидности", - добавила Гонтарева.
Перестройка процессов в Нацбанке
"В-третьих, мы совершили полную трансформацию Нацбанка, перестроили
все процессы и превратили его в мощную и современную европейскую
институцию", - уточнила Валерия Гонтарева.
Снижение инфляции
Гонтарева подчеркнула, что Нацбанк во время ее председательства
впервые взял на себя обязательства по достижению инфляционных
целей.
"В 2016 году нашу первую цель по инфляции в 12% мы достигли. Но это
только начало. Среднесрочная цель Нацбанка – 5%. Это приемлемый
уровень инфляции для стран с развивающимися рынками. Хочу
подчеркнуть - всем ветвям власти нужно постоянно работать, чтобы
снизить уровень инфляции", - отметила она.
В общем Гонтарева заявила, что считает свою миссию на должности
главы Нацбанка выполненной.
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