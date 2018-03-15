Авторов проекта постановления обеспокоил доступ нардепа к гостайне

За соответствующий проект постановления № 5543 проголосовали 261 депутат, при минимальной необходимости 226, сообщает " Укринформ ".

Инициаторами проекта постановления стали частности народные депутаты от фракций БПП и "Народный фронт", которые являются членами этого комитета.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что Савченко имеет доступ к государственной тайне и как член комитета участвует в его заседаниях, где рассматривается информация, которая относится к государственной тайне.

"С целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне, и несмотря на то, что член комитета должен участвовать в заседаниях, где будут рассматриваться вопросы, связанные с государственной тайной, необходимо принять данное постановление", - говорится в пояснительной записке .

Напомним, сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по данным следствия, внефракционный народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в сессионном зале Верховной Рады.