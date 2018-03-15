В индийской деревне Мадихали слоненка, который увяз в трясине, пытались освободить с помощью экскаватора, сообщает Корреспондент .

По данным источника, первыми обессиленное животное в ловушке обнаружили местные жители. Слоненок несколько часов пытался выбраться из грязи, но ничего не добился.

На следующий день местные власти подогнали к болоту экскаватор и вырыли траншею. По этой траншее слоненку было бы проще вылезти из грязи, но ему не хватало сил и экскаватор аккуратно подтолкнул животное ковшом. После того, как слоненок оказался на воле, он попытался атаковать технику, вынудив спасателей убегать.

Как сообщал svodka.net, в Африке слон напал на автомобиль с туристами . Инцидент произошел в национальном парке Чобе в Ботсване.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира