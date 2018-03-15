Обманутые инвесторы долгостроя компании Анатолия Войцеховского потребовали от главы фракции "Свобода" в Киевсовете Юрия Сиротюка разблокировать трибуну, чтобы принять программу о градостроительной документации в городе Киеве. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Инвесторы требовали продолжить сессию Скриншот: Ольга Романова / YouTube В повестку дня сессии Киевсовета 15 марта внесли вопрос "Об утверждении городской программы создания (обновления) градостроительной документации в городе Киеве", который должен был помочь пострадавшим вкладчикам. Представители фракции "Свобода" заблокировали трибуну во время выступления мэра Киева Виталия Кличко и сорвали пленарное заседание в самом начале, пишет издание.Позже в кулуарах обманутые вкладчики обступили главу фракции "Свобода" Юрия Сиротюка с требованием прекратить политические игры и разблокировать трибуну, отмечает "Деловая столица" и приводит видео, опубликованное в YouTube пользователем Ольгой Романенко."Открывайте сессию! Пять человек не могут решать за весь Киев! Позор "Свободе"!" – скандировали пришедшие на сессию активисты.По данным издания, руководитель киевской "Свободы" трибуну разблокировать отказался.ВИДЕО Видео: Ольга Романова / YouTube Группа УКО Анатолия Войцеховского строила в столице жилой комплекс "Жемчужина Троещины". Летом 2016 года Войцеховского задержали и сообщили ему о подозрении по факту создания организованной преступной группы для самовольного захвата земельного участка территориальной общины Киева по улице Закревского, 42, а также завладения путем обмана денежными средствами граждан на сумму 2,6 млн грн.17 июля 2016 года Печерский суд Киева арестовал Войцеховского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 14 млн грн. 27 июля 2016 года он был отпущен под залог. 8 августа 2016 года Апелляционный суд Киева отказался изменять застройщику меру пресечения.15 августа 2016 года нардеп от фракции Блока Петра Порошенко Дмитрий Белоцерковец написал в Facebook, что Войцеховский сбежал в Россию сразу после того, как суд освободил его под залог. Информацию о побеге опровергли адвокат Войцеховского и Министерство внутренних дел.В ноябре прошлого года инвесторы требовали возобновить строительство жилого комплекса. По их словам, первая и вторая очереди уже сданы в эксплуатацию, однако третью очередь не начинают строить. 9 ноября вкладчики долгостроя ворвались в здание КГГА, во время потасовки один из протестующих сломал ногу. 9 декабря 2016 года ГПУ направила дело Войцеховского в Деснянский районный суд Киева. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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