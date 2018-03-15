В задержали вора, который ранее уже был помещен судом под домашний арест, но под другой фамилией и датой рождения.

Об этом сообщает пользователь Евгений Березовский, передает .

" Игорь Леонидович, 1985 года рождения (на втором фото). Жулик и грабитель, который занимается взломом и воровством денег из терминалов. Был задержан в Оболонском районе Оболонской полицией при вскрытии терминала. Прокуратора Оболони провела соответствующую работу и подала документы в суд по товарищу Попову. Судья переживал что товарищ плохо и не дома спит и прописал ему покой, мера пресечения избранная чудесным Оболонским судьей - аж "ночной домашний арест с 20-00 вечера до 7-00 утра", - пишет пользователь.

"Однако товарищ не внял увещеваниям судьи о здоровом и регулярном сне и, в тот же день, вернее в первую же ночь, пошел дальше грабить и бандитствовать. Благодаря действиям Днепровской полиции он был пойман и задержан в Днепровском районе. Он, видимо, не самый умный грабитель, потому что собирался ограбить терминал в зоне 24/7 одного крупного банка и был записан на видео вместе со своими товарищами," - добавил Евгений Березовский.

"И тут начинается интересное - Днепровская полиция выяснила что он совсем не , а Гапонов Анатолий Александрович (1992 года рождения). Он на первом фото. Документы подали в суд, судья не проникся сном товарища Гапонова (он помоложе Попова, отоспится еще) и присудил 60 дней ареста или залог 140.000 грн. Выяснились также интересные подробности из непростой жизни Гапонова - он находится во всеукраинском розыске по аналогичным преступлениям во Львове", - отметил пользователь Facebook.

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