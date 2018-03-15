Он анонсировал, что сегодня внесет в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Савченко

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностное, минометами обрушив купол ВР и автоматами добивая тех , кто выживет. У нас есть неопровержимые доказательства " , - сказал Луценко, передает " 112 Украина " .

Он анонсировал, что сегодня внесет в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Савченко.

Ранее н ародный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил, что Надежды Савченко могут предъявить подозрение об участии в подготовке государственного переворота .

Напомним, Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.