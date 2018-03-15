|Луценко: Савченко лично планировала теракт в зале Верховной Рады
|15.03.2018 15:22
|
Он анонсировал, что сегодня внесет в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа СавченкоГенпрокурор Юрий Луценко заявил, что, по данным следствия, внефракционный народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в сессионном зале Верховной Рады.
Фото: Українська правда
"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностное, минометами обрушив купол ВР и автоматами добивая тех , кто выживет. У нас есть неопровержимые доказательства " , - сказал Луценко, передает " 112 Украина " .
Он анонсировал, что сегодня внесет в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Савченко.
Ранее н ародный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил, что Надежды Савченко могут предъявить подозрение об участии в подготовке государственного переворота .
Напомним, Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
Г енпрокурор Юрий Луценко заявил , что в случае неявки депутата Надежды Савченко на допрос в СБУ, он будет вынужден подать в Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест.