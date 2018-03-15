Каждую среду с 20:00 и до позднего вечера на телеканале NEWSONE транслируется прямой эфир большого политического ток-шоу "Украинский формат".

Ток-шоу традиционно собирает у экранов огромное количество зрителей информационного телепростанства и показатели мониторинга 12-го выпуска снова подтвердили лидерство "Украинского формата" по дню.

"Украинский формат" - самая популярная программа информационно-новостного сегмента Украины согласно результатам мониторинга телесмотрения 14 марта!

Рейтинг - 1,18%, доля - 2,95 % (18+ Украина). Ток-шоу посмотрело более 1 100 000 человек!

12-ый выпуск Большого политического ток-шоу был посвящен Дню добровольца в Украине. Ведущие Тигран Мартиросян и Василий Голованов вели активную дискуссию с гостями в студии, чтобы более развернуто предоставить зрителю ответы на такие вопросы: деятельность добровольческих батальонов, их роль в защите страны и какая связь существует между политикой и добровольческим движением.

Среди зрителей городов с населением 50К+ лидерство "Украинского формата" подтверждают цифры: рейтинг - 1,7 %, доля - 4,54 % (18+ 50К+). Эти же показатели вывели NEWSONE на 8-е место в топ-10 всеукраинских телеканалов вечернего прайма.

NEWSONE является постоянным лидером в столице Украины, где показатели смотрения и Телеканала, и "Украинского формата" стабильно растут. Показатели смотрения ток-шоу 14 марта в Киеве: рейтинг - 2,92 %, доля - 8,43%. (18+, Киев). По дню в ТОП-10 всеукраинских телеканалов NEWSONE занимает 6-е место по Киеву: рейтинг - 0,74 %, доля - 4,82 %. (18+, Киев).

Тема деятельности добровольческих батальонов в Украине собрала в студии "Украинского формата" представителей разных политический сил и добровольческого движения:

Парасюк Владимир, народный депутат Украины, внефракционный,

Линько Дмитрий, народный депутат Украины, часть "Радикальная партия",

Маломуж Николай, генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов,

Матейченко Константин, народный депутат Украины, часть "Народный фронт",

Антонищак Андрей, народный депутат Украины, часть "Блок Петра Порошенко",

Белецкий Андрей, народный депутат Украины, внефракционный, экс-командир полка "Азов" Национальной гвардии Украины,

Черкашин Олег, представитель ветеранского объединения воинов АТО,

Думанский Юрий, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 2013, командующий Западного оперативного командования 2010-2012 годов, Генерал-лейтенант,

Мельничук Сергей, народный депутат Украины, внефракционный.

В любое удобное время программу в записи смотрите на Youtube-канале NEWSONE:

*Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК; исследователь - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом NEWSONE. Данные за 14 марта 2018. Overnight предоставлены по показателям rat%, shr%.

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