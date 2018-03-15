Вчерашний раунд переговоров в Минске уже традиционно закончился без какого-либо конкретного результата. Достичь соглашения об устойчивом перемирии не удалось, вопрос с допуском международных представителей для поиска пропавших без вести тоже не решен. Про меморандум от 19 сентября 2014 года, который определил линию разграничения, предусматривающую, в частности, украинский контроль над Дебальцево, говорить не приходится.

Украинская сторона по итогам этого раунда призвала Россию «повлиять на боевиков и прекратить поставки техники, вооружения, топлива и наемников, обеспечить беспрепятственный доступ членам СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая пограничные участки, вывести из Донбасса все НВФ, вооружение, технику». Понятно, что призыв этот носит ритуально-дипломатический характер. Если бы Кремль хотел реального прекращения огня, довольно было бы дать команду. Если был хотели прекратить поставки боевикам боеприпасов, топлива и техники – просто прекратили бы поставки. Но в том-то и дело, что Москве мир в Донбассе совершенно не нужен. Потому боевики будут стрелять, даже если не хотят. Всем необходимым для войны Россия их продолжит исправно снабжать. И никакие призывы украинской стороны на это не влияют, увы.

В принципе, Кремль не отрицает, что может пойти на мирное соглашение. Но только по двум сценариям. Первый – Украина действительно возвращается в орбиту влияния России, к власти в Киеве приходят ставленники Москвы, наша страна отказывается не только от курса в НАТО и интеграцию с ЕС, а вообще от реальной независимости. Второй – Украина соглашается на мирные переговоры с вожаками непризнанных «республик» ДНР и ЛНР. И принимает их в свой состав на российских условиях с особым статусом. Для боевиков амнистия и переход в разряд «народной милиции», но уже с украинским финансированием. Таким образом в руках Кремля остается пульт управления Украиной с блокирующим пакетом акций. Оба сценария дают одинаковый результат в перспективе. Что пнем по сове, что совой об пень. Украину такой результат категорически не устраивает, потому обстрелы не прекратятся, пока что-то не изменится в логике самой России.

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Ключевой вопрос – что может заставить Кремль передумать и отказаться от поддержания этого конфликта? Ответ прост, как реакция Лаврова на потерянный кокаин – цена вопроса. Удержание захваченной территории и ее содержание должны стать для Москвы настолько дорогим проектом, что легче плюнуть и уйти. Так что санкции – медленное, но очень правильное лекарство. Главное, Украина должна категорически отбиваться от всех попыток повесить на нее хотя бы часть расходов на содержание оккупированных территорий. Потому что уступки в этом вопросе могут заморозить ситуацию навечно.

А переговоры в Минске не более, чем имитация процесса. Если поезд не едет, можно закрыть шторами окна, раскачивать вагоны и объявлять станции, как ни в чем не бывало. Но на реальность это никак не влияет. При сложившихся условиях и позициях сторон решения сегодня не существует. Кто-то должен уступить. И это точно не Украина.

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