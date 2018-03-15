Генпрокурор Украины Юрий Луценко подчеркнул, что решение о закрытии уголовного производства в отношении народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого принимали НАБУ и САП, которые ему не подчиняются. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Луценко: Столичная прокуратура будет оценивать не только один случай, который был предметом рассмотрения в Верховной Раде, а все события так называемой сессии Фото: rada.gov.ua Он подчеркнул, что решение о закрытии уголовного производства в отношении парламентария принимали Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура, которые ему не подчиняются."Я как человек, который убежден в наличии признаков правонарушения во время печально известной сессии Киевсовета, которая раздерибанила тысячи гектаров столичной земли за раз, дал соответствующее намек столичной прокуратуре, которая возбудила дело, которая будет оценивать не только один случай, который был предметом рассмотрения в Верховной Раде, а все события так называемой сессии", – заявил Луценко.Генпрокурор отметил, что эту сессию провели тайно от оппозиции, на ней не было кворума. По словам генпрокурора, имели место "грубая фальсификация и злоупотребление своими должностными обязанностями и депутатами тогдашнего провластного большинства, и руководством Киевского городского совета".С 28 апреля 2006 года по 19 апреля 2011 года Довгий занимал должность заместителя городского головы Киева – секретаря Киевского городского совета.11 июля 2017 года Верховная Рада дала согласие на снятие с нардепа неприкосновенности.Прокуратура Киева вручила подозрение Довгому 22 сентября. Его подозревали в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины в связи с делом о выделении земли в Киеве в 2007–2009 годах.30 ноября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что дело в отношении Довгого "подходит к своему логическому завершению".27 декабря издание INSIDER сообщило, что правоохранители закрыли это уголовное производство.Луценко назвал неприемлемым решение САП о закрытии дела. Генпрокурор подчеркнул, что доказательства есть.Холодницкий заявил, что решение о закрытии было законным, так как с теми доказательствами, которые были собраны по Довгому, "идти в суд действительно было не с чем". Глава САП подчеркнул, что производство в целом не закрыли, а направили в прокуратуру Киева по подследственности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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