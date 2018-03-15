Сью Палмер проснулась от сильной тошноты. У женщины началась рвота, но, приняв это за обычное отравление, она собиралась лечь спать.

Однако ее муж настоял на том, чтобы она обратилась за медицинской помощью. Как оказалось позже, это спасло ей жизнь, пишет со ссылкой на .

«Если бы я легла спать тем утром, как и собиралась, я могла бы не проснуться», — говорит женщина.

Сью вспоминает, как шутила и закатывала глаза, сидя в приемной скорой помощи. Сама мысль о том, что у нее может быть искренний приступ, казалась ей нелепой: она чувствовала себя вполне нормально! Первая электрокардиограмма не показала никаких отклонений, однако на второй врачи заметили нечто, что заставило их немедленно забрать женщину на операцию!

Когда Сью очнулась от наркоза, она узнала, что у нее случился обширный инфаркт. Приступ начался как раз в то время, когда она приехала в больницу. Ее правая коронарная артерия была заблокирована на 10%, а центральная — на 70%! Если бы женщину сразу же не доставили на операцию, это привело бы к неминуемому летальному исходу.

У большинства женщин типичные симптомы инфаркта слабо выражены либо же не выражены вовсе!

Инфаркт – ведущая причина женской смертности. Более того, почти две трети женщин, которые неожиданно умирают от инфаркта, не имеют никаких предвещающих симптомов. Всем известно, что инфаркт проявляется болью в груди или руке, но у большинства женщин симптомы заболевания не так ярко выражены либо же не выражены вовсе. Поэтому так важно знать и менее частые признаки этого опасного заболевания.

Обращайте внимание на все странные симптомы в области от подбородка до пупка!

Врачи предупреждают, что важно обращать внимание на все странные симптомы в теле от подбородка и до пупка. Это может быть даже боль в спине или челюсти, зубная боль! Обратите внимание, что инфаркт проявляется не только как боль, но и как чувство дискомфорта в грудной клетке! Еще одним распространенным симптомом является несварение или проблемы с желудком. Часто проблемы с сердцем сопровождаются тошнотой, головокружением и рвотой. Кроме того, повышенная утомляемость, одышка – один из основных, но столь редко замечаемых симптомов сердечного приступа.

Позвонив в скорую, не стесняйтесь сказать врачам, что вы подозреваете у себя искренний приступ, особенно, если вам кажется, что ваши жалобы могут не воспринять действительно. Попросите врача сделать вам электрокардиограмму.

К сожалению, добрый приступ может случиться даже у здоровых людей. Вам не обязательно быть курильщиком, питаться в Макдональдсе и иметь лишний вес, следовательно прислушивайтесь к сигналам своего тела и будьте здоровы!

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