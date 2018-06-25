|Женщина пыталась подорвать памятник воинам УПА
|25.06.2018 05:14
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В Харькове сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предотвратили теракт у памятника воинам УПА. Его заказали спецслужбы России.
Установили, что планировалось провести в городе ряд террористических актов с помощью, так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления", сообщает пресс-служба , передает со ссылкой на .
"Одна из участниц группы получила от российских кураторов
задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного
взрывного устройства.
Во время обыска по месту жительства участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций "Д/ЛНР", задержанной объявили соответствующую подозрение. Сейчас правоохранители проводят следственно-оперативные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к организации и совершению указанного преступления.
В Эфиопии во время выступления премьер-министра страны Абия Ахмеда произошел взрыв, погибли несколько человек, много пострадавших. Отмечается, что выступление премьера слушали несколько десятков тысяч человек.