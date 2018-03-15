Спорт в Украине хронически недофинансирован, отметил народный депутат от Блока Петра Порошенко Артур Палатный. Палатный: В стране не хватает спортивного инвентаря, детско-юношеские спортивные школы едва сводят концы с концами Фото: rada.gov.ua Депутат считает, что нынешняя редакция законопроекта "не безупречна", следовательно документ в комитете поддержали за основу и намерены "максимально усовершенствовать" ко второму чтению. https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/posts/610879962582074 "Спорт в нашей стране хронически недофинансируется, распределение бюджетных средств на эту сферу происходит по остаточному принципу. В стране не хватает спортивного инвентаря, детско-юношеские спортивные школы едва сводят концы с концами, а местные чиновники, от воли которых теперь напрямую зависит развитие спорта, часто не видят необходимости поддерживать эту сферу в надлежащем состоянии. Поэтому задачей депутатов является создание дополнительных стимулирующих инструментов, которые помогут поднять украинский спорт на качественно новый уровень", – цитирует политика издание "Экономические известия".Он отметил, что поддержку бизнесом спорта нужно стимулировать на законодательном уровне, имея в распоряжении налоговые стимулы."Меценатство в спорте может стать своеобразным пилотным проектом, той успешной законодательной практикой, которую можно будет распространить и на другие сферы, в частности украинскую культуру", – заявил Палатный.Законопроект №6770 "О меценатстве в физической культуре и спорте" был зарегистрирован в парламенте 19 июля 2017 года. Его передали на рассмотрение в профильный комитет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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