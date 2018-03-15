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Савченко: "Военный переворот в Украине - это достаточно ожидаемое событие", - ВИДЕО
15.03.2018 15:46
Савченко: "Военный переворот в Украине - это довольно ожидаемое событие", - ВИДЕО
"Я знаю, что очень много военных сейчас меня слышат"
Народный депутат Надежда Савченко заявила, что военный переворот был бы правильным событием в Украине.
Савченко: "Военный переворот в Украине - это достаточно ожидаемое событие", - ВИДЕО Фото:antikor.com

"Я знаю, что очень много военных сейчас меня слышат. [...] Военный переворот в Украине - это довольно ожидаемая и, вероятно, довольно правильная событие", - сказала она после допроса в СБУ, информирует LB.ua.

Народный депутат Надежда Савченко после допроса в СБУ в связи с делом против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана заявила, что ее вызвали в качестве свидетеля.

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко заявил, что, по данным следствия, внефракционный народный депутат Надежда  Савченко планировала теракт в сессионном зале  Верховной Рады.

Также народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что Савченко  могут предъявить подозрение об участии в подготовке государственного переворота .

Отметим, что Верховная  Рада исключила Савченко из состава Комитета  по вопросам национальной безопасности и обороны. 

Надежда Савченко - прежний военнослужащий Вооруженных Сил Украины. В июня 2014 года попала в плен к боевикам в Луганской области, откуда ее вывезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

В марте 2016 российский суд приговорил ее к 22 годам колонии, но уже в мае Савченко была обменена на российских разведчиков Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Еще находясь за решеткой в ​​России, Савченко была выбрана в Верховную Раду как первый номер списка "Батькивщины" и получила звание Героя Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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