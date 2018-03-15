|Госстат зафиксировал повышение уровня безработицы в феврале
|15.03.2018 15:53
|
Количество вакансий в феврале выросла и составила 71,8 тыс. (5 человек претендуют на 1 вакансию)В Украине в феврале официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт до 1,5% - количество безработных составляет 383,7 тыс. Человек.
Фото: из открытых источников
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
Для сравнения, в январе в службе занятости было зарегистрировано 378,9 тыс. Безработных.
Количество вакансий в феврале выросла и составила 71,8 тыс. (5 человек претендуют на 1 вакансию).
Средний размер пособия на одного безработного - 2357 грн.
Напомним, что и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко сообщал, что бы лизько половины безработных Украинский имеют высшее образование .
Поделитесь статьей с друзьями