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Суд по делу Крысина состоится 26 марта
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15.03.2018 15:57
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15 марта Дарницкий райсуд Киева применил принудительный привод к
фигуранту дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию
Крысину. Крысин не явился на суд из-за "возможной угрозы своей
жизни" Фото: Maria Tomak / Facebook Сегодня Крысин не явился на суд
из-за "возможной угрозы своей жизни". Его защита подала несколько
ходатайств, в частности, предоставление Крысину охраны.Прокурор
Алексей Донской заявил, что рассматривать эти ходатайства при
отсутствии Крысина нельзя.При этом, суд удовлетворил ходатайство
прокуратуры – к Крысину применят принудительный привод.Журналист
газеты "Вести" Веремий был убит во время Революции
достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в
центре Киева. Он возвращался домой с работы на такси. Автомобиль
остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их
битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева
признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в
хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с
испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие
два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а
его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор
Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на
Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием
справедливого приговора Крысину.28 декабря Генпрокуратура
подала апелляцию на условный срок Крысину, а также еще ряд
апелляционных жалоб.Прокурор Генеральной прокуратуры Украины
Алексей Донской заявил, что у Крысина есть поддержка во
власти.26 февраля 2018 года волонтеры и активисты посетили
Крысина в детском отделении Института сердца в Киеве и
вылили на него зеленку. По их мнению, подозреваемый скрывается в
больнице от заседания по апелляции прокуратуры. Директор
медицинского учреждения Борис Тодуров заявил, что прибывание
Крысина в детском отделении было связано с отсутствием мест во
взрослом.Источники "Громадського" в прокуратуре сообщали, что
Крысина положили в детское отделение Института сердца по
предварительной договоренности его адвоката Игоря Василенко.
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