Отказ произошел на фоне обострения британско-российских отношений из-за отравления в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвиняет Москву.

Великобритания приняла решение отказаться от газа из России, информирует svodka.net.

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Об этом сегодня, 15 марта, заявила глава британского правительства Тереза Мэй.

Отказ от газа произошел на фоне обострения британско-российских отношений из-за отравления в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвиняет Москву.

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«Когда мы рассматриваем поставщиков газа, мы смотрим на другие страны. Мы будем продолжать обсуждать с Евросоюзом не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий вопрос энергетической безопасности», — заявила она.

Из России поставляется треть европейского газа.

Как сообщали новости мира ранее, экс-разведчик Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену и выданный Великобритании, был отравлен вместе со своей дочерью Юлией в британском Солсбери 4 марта.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанном в СССР. Мэй заподозрила в покушении Россию и дала ей сутки на разъяснение.

Москва отвергла ультиматум Лондона, после чего британские власти объявили о высылке 23 российских дипломатов из страны. Москва пригрозила ответными мерам.

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