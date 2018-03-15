|
Путин о "Норд-Осте": В планах террористов было выехать в автобусе с заложниками на Красную площадь и прямо там расстреливать
|
15.03.2018 16:05
|
Группировка Мовсара Бараева, которая в октябре 2002 года захватила
заложников в театральном центре на Дубровке в Москве, собиралась
устроить демонстративные расстрелы у стен Кремля. Об этом рассказал
президент РФ Владимир Путин. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке 23 октября 2002 года террористы захватили
театральный центр в Москве Фото: EPA "В планах было взять автобус с
заложниками, выехать на Красную площадь и прямо на Красной площади
расстреливать, выбрасывая тела на улицу, с целью оказать
воздействие на руководство, спецслужбы. Конечно, мы такое не могли
допустить", – заявил президент РФ.Путин признал, что лично принял
решение о начале штурма 26 октября 2002 года."На следующее утро
должна была состояться эта трагическая история с вывозом заложников
и с их расстрелом. Ждать было тоже невозможно", – сказал он.Ранее
не было известно о намерениях группировки Мовсара Бараева,
захватившей театральный центр на Дубровке, демонстративно убивать
заложников.Теракт в театральном центре на Дубровке в Москве
произошел 23 октября 2002 года. Около 40 террористов ворвались в
здание центра и захватили в заложники 914 участников и зрителей
мюзикла "Норд-Ост".Операция по освобождению прошла утром 26
октября. В результате теракта, по официальным данным, погибли 130
человек, в том числе 10 несовершеннолетних. Ранения получили
более 700 человек.Европейский суд по правам человека установил
"неадекватное планирование спасательной операции" и отсутствие
действенного расследования со стороны России.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира