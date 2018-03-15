Группировка Мовсара Бараева, которая в октябре 2002 года захватила заложников в театральном центре на Дубровке в Москве, собиралась устроить демонстративные расстрелы у стен Кремля. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 23 октября 2002 года террористы захватили театральный центр в Москве Фото: EPA "В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и прямо на Красной площади расстреливать, выбрасывая тела на улицу, с целью оказать воздействие на руководство, спецслужбы. Конечно, мы такое не могли допустить", – заявил президент РФ.Путин признал, что лично принял решение о начале штурма 26 октября 2002 года."На следующее утро должна была состояться эта трагическая история с вывозом заложников и с их расстрелом. Ждать было тоже невозможно", – сказал он.Ранее не было известно о намерениях группировки Мовсара Бараева, захватившей театральный центр на Дубровке, демонстративно убивать заложников.Теракт в театральном центре на Дубровке в Москве произошел 23 октября 2002 года. Около 40 террористов ворвались в здание центра и захватили в заложники 914 участников и зрителей мюзикла "Норд-Ост".Операция по освобождению прошла утром 26 октября. В результате теракта, по официальным данным, погибли 130 человек, в том числе 10 несовершеннолетних. Ранения получили более 700 человек.Европейский суд по правам человека установил "неадекватное планирование спасательной операции" и отсутствие действенного расследования со стороны России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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