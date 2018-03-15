|Фото дня: Лавров публично упал на форуме "Россия-страна возможностей"
|15.03.2018 16:09
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Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров упал, споткнувшись во время восхождения на главную сцену российского форума под названием "Россия - страна возможностей". Момент падения удалось запечатлеть фотографу издания Ura.ru. Однако спустя некоторое время все снимки исчезли из просторов сети, передает МК.RU.
Глава МИД споткнулся, поднимаясь на сцену для выступления и ответов на вопросы участников форума.
При этом после инцидента глава ведомства прокомментировал случившееся.
"… споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!", - сказал Сергей Лавров.
Как сообщал svodka.net, во время торжественной встречи федерального президента Австрии Александера ван дер Беллена около здания Администрации президента Украины случилась курьезная ситуация, видео с которой обнародовал пресс-секретарь Петра Порошенко.
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