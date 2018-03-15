|Луценко: дела против Добкина и Новинского вскоре будут переданы в суд
|15.03.2018 16:09
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ГПУ ожидает последних экспертизГенеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что уголовные производства, в которых фигурируют народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин и Вадим Новинский, находятся на завершающей стадии и вскоре будут переданы в суд.
Юрий Луценко. Фото: Обозреватель
"Двое народных депутатов, из которых снята депутатская неприкосновенность по моей инициативе по материалам Генеральной прокуратуры Украины, а именно Добкин и Новинский - материалы следствия завершаются, мы ожидаем последних экспертиз и дела в этом году планируем в первой половине, будут переданы в суд" , - сказал Луценко, выступая с трибуны Верховной Рады, передает "Интерфакс-Украина" .
Луценко отметил, что такая же ситуация и с криминальными производствами, в рамках которых он по материалам НАБУ подписывал представление на лишение неприкосновенности народных депутатов Максима Полякова (фракция "Народный фронт") и Борислав Розенблатта (внефракционный).
Напомним, что Генеральная прокуратура Украины вручила Добкина подозрение по статье о мошенничестве и превышении служебных полномочий.
Новинского ГПУ подозревает в пособничестве незаконному лишению свободы митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко), организованной преступной группой в составе экс-президента Виктора Януковича, экс-главы МВД Виталия Захарченко и бывшего начальника киевской милиции Валерия Ковша, а также в пособничестве в превышении власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа.