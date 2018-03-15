|В Киеве может появиться новый мост через Днепр, - Омелян
|15.03.2018 16:11
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В Киеве уже в 2019 году может появиться новый мост через Днепр.
Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян 15 марта на открытии нового отделения «Укрпошты» в Киеве, информирует svodka.net.
«Мост на Троещину – компетенция Киева, мы над этим работаем вместе. Наша цель касается давнего строительства недостроенного железнодорожно-автомобильного моста через Днепр», — заявил министр.
По словам Омеляна, сейчас завершились переговоры на уровне украинской стороны. Кабмин передает пропозиции немецкому правительству, чтобы использовать кредит KfW (немецкое государственное финучреждение — ред.) на достройку этого моста, и в дальнейшем передать мост на баланс Киева с обслуживанием кредита.
«Если нам это удастся, то жители города и гости столицы смогут полноценно пользоваться новым мостовым переходом уже со следующего года», — подчеркнул министр.
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