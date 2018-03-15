Фундамент государственности в России не дает президенту РФ Владимиру Путину другого способа сохранения власти кроме ужесточения ее структуры, считает писатель Борис Акунин. Акунин считает Россию полицейским государством Фото: ЕРА "Я, например, вовсе не считаю Владимира Путина чудовищем или злодеем. Я помню, каким он был 90-е годы, когда был помощником Собчака и говорил всякие правильные демократические вещи. Такое ощущение, что он в них верил", - сказал Акунин. По его мнению, в России с 2014-го года нет "никакой политики", следовательно от оппозиции не следует ожидать никаких серьезных действий."Это полицейское государство, которое во всякой дискуссии использует полицейские методы, иначе дискутировать оно не может и не умеет", - отметил Акунин.2 марта в Facebook Акунин призвал бойкотировать грядущие выборы президента РФ. Согласно данным декабрьского опроса "Левада-центра", о своем намерении прийти на избирательные участки заявили около 58% россиян.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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