Кандидат на пост президента Российской Федерации Ксения Собчак, скорее только, ждет рождения второго ребенка. Данную информацию распространил телеграм-канал " Методичка ", а также ряд других российских СМИ.

"Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто", - говорится в сообщении издания. Как доказательство интересного положения Ксении, канал наводит момент из телевизионных дебатов с участием Собчак. Так, во время эфира другие кандидаты в президенты России не позволили Собчак высказать свое мнение, после чего она расплакалась и покинула телестудию.

Из-за столь эмоциональной реакции, СМИ решили, что Собчак беременна. Так, член экспертного совета по развитию информационного общества при Государственной Думе Вадим Манукян в комментарии журналистам привел этот факт, как аргумент. Он считает, что вторая беременность Собчак стала бы "прекрасным завершением предвыборной кампании".

При этом по словам пресс-секретаря женщины Ксении Чудиновой, данная информация является неправдивой.

"Наше отношение к "Методичке" от нейтрального скатилось к глубоко неприязненному", - отметила секретарь, не смотря на то, что поклонники женщины заметили некие изменения в ее фигуре.

Как сообщал svodka.net, кандидата на пост президента Российской Федерации от партии "Гражданская инициатива" Ксению Собчак во время эфира на телеканале довели до слез , не давая высказаться.

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