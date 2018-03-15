“Ох, столько только я хочу купить! Но где денег взять?” – если вы хотя раз так думали, то этот материал точно для вас. Мы нашли 9 объективных причин, почему у стольких людей карманы и кошелек зияют пустотой.

И дело не в скупом начальнике или ситуации в стране, а в вас, пишет со ссылкой на .

1. Вы не умеете тратиться

Парадоксально, но к щедрым и даже расточительным людям финансы возвращаются быстрее. Обидно, ведь с детства нас мамы учат экономить каждую копейку!

Оказывается, деньги нельзя складировать. Как и любой энергии, им нравится движение. А если его нет, случаются форс-мажоры: болезни, кражи, поломки. Пора побороть маниакальную бережливость: больше денег уйдет – больше вернется.

2. У высших сил нет купюр

Ни ритуал, ни молитва вас не обогатят. Как точно сказано: деньги с неба не падают. Их можно только заработать. Вместо “танцев с бубном” займитесь приземленным делом, за которое заплатят.

3. “Не в службу, а в дружбу”

Оказали услугу – назовите сумму. Правильные бизнесмены говорят, что бесплатная работа портит денежную карму. Вы тратите часы, создаете ценность, и все “за спасибо”?

Вы – тоже бизнесмен, ведь продаете свои время и знания. Нет оплаты, ответной услуги или подарка – не тратьте время впустую и не давайте на себе наживаться. Обязательно отделяйте денежные отношения от личных.

4. “Богатый? Значит, ворует!”

Вас научило так думать окружение: сварливый дед на скамейке у подъезда, учитель в школе, образованный на советской идеологии. Может, вы ловили себя на мысли, что вам неудобно брать деньги за свою услугу? Мол, это жульничество?

Пора прекращать. Первое. Поверьте, что ваши умения, старания, труд стоят денег. Это полезно для денежной кармы. И для вашего банковского счета. Второе. Вас не должны окружать неудачники и нытики. Для них ваши желания и стремления – смех и просьба “не выпендриваться”. Просто станьте для них примером – следуя мечте, вырвитесь из нищеты.

5. “Деньги – это грязь”

Унизьте или обидьте человека, и он от вас отвернется. Так же и с деньгами. Не комкайте их, не заворачивайте в кулек, не храните в грязном чулане.

Аккуратно и даже ласково пересчитывайте купюры, складывайте в одном направлении, держите в хорошем кошельке. Это безоговорочный плюс в вашу денежную карму.

6. Кредиты – ваша история

Знайте, кредиты и займы – это дорого. Человек, повязший в яме долгов, теряет больше, чем получает. Живите на ту сумму, которую вы зарабатываете.

7. Вы не учитесь

Куда приятней прийти с работы и плюхнуться на диван, выключить мозг, но включить телевизор или зайти в соцсети. Но что вам это дает?

Знания – главная ценность. Читайте научно-популярную литературу, смотрите вебинары, учите языки. Сегодня куча возможностей находится в Интернете, то есть даже из дому не надо выходить!

8. Вы пашете и только

Не посвящайте все свои мысли (такой себе) работе и финансам. Так счастливую жизнь не получится устроить. Обязательно берите выходные и отпуска, ходите на свидания, сидите в кафе, посещайте кинотеатры. Наслаждайтесь!

Деньги не любят уставших и измотанных. Это скучно! Им нравятся люди, которые обожают свое дело, кайфуют от жизни, целуются и обнимаются с любимым человеком. Если в вашем сердце есть добро и любовь, мечты непременно исполнятся!

9. Вы забыли главное

Планируйте бюджет.

Покупайте качество, а не количество.

Берегите вещи.

Покупайте качественные продукты питания – лечиться дороже.

Регулярно посещайте поликлинику.

Вовремя оплачивайте счета.

Вы автор своей жизни! Узнали себя хотя в одном из случаев – подкорректируйте.

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