Ранее с полсотни участников марша против "титушо" пришли под суд, где слушается дело Крысина

Об этом во время заседания сообщил его адвокат Евгений Солодко, сообщает Общественное .

Накануне Юрий Крысин подал 3 ходатайство в суд с объяснением своей сегодняшней неявки в суд. Первое - о слушании дела в закрытом режиме. Второе ходатайство - об обеспечении мер безопасности.

В то же время еще одного обвиняемого по данному делу Сергея Чемес допрашивают в режиме видеоконференции.

Ранее с полсотни участников марша против "титушо" пришли под суд, где слушается дело Крысина.

Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Еремея, которое произошло в период евромайдан, в ночь на 19 февраля 2014 рядом с Софийской площадью в Киеве.

Как известно, Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушок" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Еремея. Суд решил, что действия Крысина подпадают под ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство), но есть смягчающие обстоятельства: раскаяние и наличие 2 малолетних детей.

Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда по Юрий Крысина , участника вооруженного нападения на журналиста Вячеслава Еремея во время евромайдан, в результате которого последний скончался.

26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как выяснилось, находится соучастник убийства журналиста Вячеслава Еремея в феврале 2014 Юрий Крысин. Там Крысина облили зеленкой .