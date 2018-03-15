Европейский футбольный союз (УЕФА) запустил в продажу билеты на конец Лиги чемпионов, который состоится 26 мая на киевском НСК «Олимпийский».

УЕФА предложил болельщикам тикеты в семи категориях, в которых цены в зависимости от выбранных мест варьируются от 70 до 450 евро. Их можно заказать и приобрести только после регистрации на официальном сайте организации — uefa.com, информирует svodka.net.

Билеты на центральные сектора «Олимпийского» стоят 450 евро, ближе к угловому флагу — 320, за воротами — 160. При этом на нижних и верхних рядах за воротами билеты стоят 70 евро.

Люди на инвалидных колясках, а также с ограниченными возможностями имеют право приобрести билет за 70 евро. В эту цену дополнительно входит еще один сопровождающий.

Спецпредложение для взрослых с детьми (до 14 лет) — 140 евро за 2 билета.

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