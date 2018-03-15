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Киев выберет талисман города на конкурсе
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15.03.2018 16:29
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Туристическим талисманом столицы станет любое реальное или
мифическое существо, рассказал заместитель председателя Киевской
городской государственной администрации Алексей Резников. Новый
символ будут использовать для популяризации Киева Фото: pixabay.com
В администрации уже создали оргкомитет по подготовке и проведению
конкурса, который возглавил заместитель председателя КГГА Алексей
Резников."Туристическим талисманом столицы должен стать какой-то
особый персонаж, любое реальное или мифическое существо. Конечно,
он никоим образом не заменит официальную символику города – гимн,
герб, флаг или логотип. Новый символ мы будем использовать в
рекламных, коммуникационных и других мероприятиях для популяризации
Киева как современного европейского города с многовековой историей
и культурным наследием. Поэтому надеемся привлечь максимальное
количество креативных участников к разработке этого талисмана", –
рассказал Резников.В конкурсе могут принять участие как физические,
так и юридические лица. Срок начала и окончания каждого из этапов
конкурса оргкомитет будет определять отдельно.В ходе первого этапа
все желающие подадут конкурсные работы в Управление туризма и
промоций КГГА, на втором изберут 10 лучших. Проголосовать можно
будет на туристическом сайте столицы.Победителя определят на
третьем этапе путем открытого голосования. Он получит премию в
размере 150 тыс. грн.
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