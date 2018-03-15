|Рада назначила Смолия на должность главы НБУ
|15.03.2018 16:33
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"За" проголосовали 247 депутатовВерховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины.
Фото: finclub.net
"За" проголосовали 247 народных депутатов. К этому Смелый исполнял обязанности главы центробанка.
К этому Верховная Рада освободила Валерия Гонтарева с должности главы Национального банка Украины. За принятие соответствующего проекта постановления №7500 проголосовали 342 депутата при минимально необходимых 226.
Справка: Яков Смолий родился в 1961 году в небольшом селе Вербовец Тернопольской области, в 1983 году получил математическое образование во Львовском университете им. Ивана Франко, работал инженером-программистом в Тернопольском финансово-экономическом институте, на местном радиозаводе "Орион" и в облуправлении НБУ. С 1994 года начал работать в коммерческом банке "Аваль", где занимался автоматизацией процессов, налаживал связь между отделениями, был членом правления, заместителем председателя финучреждения.
Члены правления банка "Аваль" одновременно были его совладельцами. Продажа 93,5% акций "Аваля" за 1028000000 долларов США иностранным инвесторам делает их легальными долларовыми миллионерами. Доля Смолия составляла около 1,25% акций.
В 2006 году бывшие акционеры банка "Аваль" зарегистрировали новый банк "Престиж" и в том же году продали 50,5% банка, а затем и вторую половину австрийском Erste Bank.
После Революции достоинства в 2014 году Смелый стал заместителем председателя украинского центробанка.