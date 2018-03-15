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Матиос обвинил журналистов Bihus.info в работе на Клименко и посоветовал им "питаться дерьмом"
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15.03.2018 16:37
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В ответ на официальный требование телепрограммы Bihus.info главный
военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Facebook обвинил
журналистов в отстаивании интересов экс-министра доходов и сборов
Украины Александра Клименко. Матиос: Компашку полуисториков,
полугеографов, полуневежд "Бигус и Ко" почему-то не интересует, на
какую сумму бюджет Украины продырявился благодаря Клименко Фото:
Ростислав Гордон / Gordonua.com Возмущение прокурора вызвала
просьба репортеров сообщить, в какую сумму обошлось создание
видеопрезентации о схемах ухода от налогообложениях группой
Клименко."Маскировки под видом общественного, из Эрэфии
проплаченного на украденные у народа Украины деньги, "неподдельного
и незаангажированного" интереса к расходам ГПУ – так
себе.Жиденькие-жиденькие, как желтоватый продукт жизнедеятельности
младенцев. Дерьмо, кал, фекалии, экскременты, совокупность отходов
жизнедеятельности и неперевариваемых остатков пищи, выделяемых во
внешнюю среду из дистального окончания кишечника в процессе акта
дефекации", – говорится в публикации."Эту чудесную компашку
полуисториков, полугеографов, полуневежд "Бигус и Ко" почему-то не
интересует ни то, на какую сумму бюджет Украины продырявился
благодаря "гению" Клименко, ни то, как "нажил" свои состояния наш
беглец. Этих младенцев клавиатуры после хорошей прикормки,
интересует и грызет только одно: сколько и кому ГПУ заплатила за
создание видео?" – продолжил Матиос.Он утверждает, что журналисты
Bihus.info собирали информацию о членах следственной группы по делу
Клименко и их родственниках.По словам Матиоса, указанную в запросе
видеопрезентацию Генпрокуратура сняла, озвучила и смонтировала
своими силами, госбюджет не понес никаких затрат."Для справки
новорожденным: мы, военные прокуроры (в отличие от вас, младенцев,
сосущих и срыгивающих прокисшее молоко сбежавшей "клименкомамки")
не только хорошо расследуем преступления, а научились, можем и
будем создавать видео о вашей мамке. При необходимости – и
крестиком вышьем, и к проктологу поведем, если продукты
жизнедеятельности начнут беспокоить весь ваш кишечник до его
дистального окончания в процессе акта дефекации", – написал
прокурор."Не тратьте бездарно гранты налогоплательщиков иностранных
государств, наших партнеров. Питайтесь в дальнейшем только
прокисшим молоком вашей "клименкомамки". Одним словом –дерьмом", –
посоветовал чиновник журналистам.
https://www.facebook.com/MatiosAnatolii/posts/968751846609269
Министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова Клименко
был с декабря 2012-го по 27 февраля 2014 года.
Ему инкриминируют злоупотребление властью и служебным
положением, а также уклонение от уплаты налогов в отдельно крупных
размерах.Летом 2017 года Генпрокуратура заявила,
что деятельность преступной организации Клименко по
созданию "налоговых площадок" нанесла убыток государству на
сумму 96 млрд грн.Матиос сообщал, что Клименко в бытность
министром вывел в офшоры из государственного бюджета $12
млрд и приобрел на них бизнес и недвижимость по всей Украине.
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