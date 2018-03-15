16 граждан Украины были освобождены по решению суда досрочно в 2017 году, еще трех освободили в 2018 году

Об этом заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, сообщает " Интерфакс-Украина ".

"По результатам встречи в Министерстве юстиции Греции на прошлой неделе греческая сторона сообщила, что по состоянию на 5 марта 2018 года в Греции задержаны и содержатся 148 граждан Украины, 105 из них приговорены к различным срокам наказания, по 43 проходят следственные действия, или же дело находится на этапе досудебного расследования " , - сказала Кирилич.

Среди задержанных граждан Украины, которые являются и членами экипажей иностранных судов, и теми, кто был задержан за перевозку нелегальных мигрантов, 132 задержаны за перевозку нелегалов.

Представитель МИД также отметил, что 16 граждан Украины были освобождены по решению суда досрочно в 2017 году, еще трех освободили в 2018 году.

"Мы продолжаем констатировать восходящую динамику задержаний граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов" , - отметил Кирилич.

По его словам, законодательство Греции предусматривает до 25 лет лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов.