|МИД: Греция удерживает 148 граждан Украины, 132 из них - за перевозку нелегалов
|15.03.2018 16:41
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16 граждан Украины были освобождены по решению суда досрочно в 2017 году, еще трех освободили в 2018 годуВ Греции по состоянию на начало марта 2018 задержали 148 граждан Украины, 132 из которых - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.
Фото: Reuters
Об этом заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, сообщает " Интерфакс-Украина ".
"По результатам встречи в Министерстве юстиции Греции на прошлой неделе греческая сторона сообщила, что по состоянию на 5 марта 2018 года в Греции задержаны и содержатся 148 граждан Украины, 105 из них приговорены к различным срокам наказания, по 43 проходят следственные действия, или же дело находится на этапе досудебного расследования " , - сказала Кирилич.
Среди задержанных граждан Украины, которые являются и членами экипажей иностранных судов, и теми, кто был задержан за перевозку нелегальных мигрантов, 132 задержаны за перевозку нелегалов.
Представитель МИД также отметил, что 16 граждан Украины были освобождены по решению суда досрочно в 2017 году, еще трех освободили в 2018 году.
"Мы продолжаем констатировать восходящую динамику задержаний граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов" , - отметил Кирилич.
По его словам, законодательство Греции предусматривает до 25 лет лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов.
Напомним, 13 марта в Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем за незаконную торговлю топливом.