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МИД: Греция удерживает 148 граждан Украины, 132 из них - за перевозку нелегалов
15.03.2018 16:41
МИД: Греция удерживает 148 граждан Украины, 132 из них - за перевозку нелегалов
16 граждан Украины были освобождены по решению суда досрочно в 2017 году, еще трех освободили в 2018 году
В Греции по состоянию на начало марта 2018 задержали 148 граждан Украины, 132 из которых - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.
МИД: Греция удерживает 148 граждан Украины, 132 из них - за перевозку нелегалов Фото: Reuters

Об этом заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, сообщает " Интерфакс-Украина ".

"По результатам встречи в Министерстве юстиции Греции на прошлой неделе греческая сторона сообщила, что по состоянию на 5 марта 2018 года в Греции задержаны и содержатся 148 граждан Украины, 105 из них приговорены к различным срокам наказания, по 43 проходят следственные действия, или же дело находится на этапе досудебного расследования " , - сказала Кирилич.

Среди задержанных граждан Украины, которые являются и членами экипажей иностранных судов, и теми, кто был задержан за перевозку нелегальных мигрантов, 132 задержаны за перевозку нелегалов.

Представитель МИД также отметил, что 16 граждан Украины были освобождены по решению суда досрочно в 2017 году, еще трех освободили в 2018 году.

"Мы продолжаем констатировать восходящую динамику задержаний граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов" , - отметил Кирилич.

По его словам, законодательство Греции предусматривает до 25 лет лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов.

Напомним, 13 марта в Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем за незаконную торговлю топливом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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